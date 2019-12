Giallo Salernitana, il vice di Ventura torna a casa Ufficialmente De Patre ha lasciato Salerno per motivi di salute. Sarà sostituito da Lombardo

Chi ieri mattina si trovava nei pressi del Mary Rosy racconta di aver visto Tiziano De Patre, allenatore in seconda della Salernitana, allontanarsi in macchina prima dell’inizio dell’allenamento. Il vice di Gian Piero Ventura ha lasciato il ritiro della Salernitana per far rientro a casa. Ufficialmente per motivi di salute. L’ex centrocampista di Cagliari e Atalanta, infatti, ha provveduto a far recapitare in sede la certificazione medica che ne attesta l’indisponibilità ad essere presente a Salerno per motivi fisici. Ma potrebbe esserci dell’altro dietro la decisione di De Patre. Sabato a Cittadella, quando Ventura è rimasto impietrito in panchina per tutto il secondo tempo, era stato lui a dare qualche indicazione alla squadra. Ieri mattina, poi, quando è stato visto allontanarsi dal Mary Rosy, Ventura era già arrivato al campo d’allenamento. Probabile che ci sia stato un confronto tra i due, seguito dalla decisione di far rientro a casa. Sta di fatto che da ieri De Patre non è più a Salerno e, secondo indiscrezioni, potrebbe non farvi ritorno. Il suo posto dovrebbe essere preso da Matteo Lombardo, già match analyst e collaboratore tecnico della società granata. Da capire, poi, quale sarà la modalità con cui le parti si separeranno.

De Patre era arrivato in estate alla corte del cavalluccio marino, voluto fortemente da Ventura, con il quale l’ex centrocampista ha vinto tra campionati consecutivi. Un rapporto forte, proseguito anche in panchina. Ma che, adesso, sembra destinato a interrompersi.