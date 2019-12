Salernitana, il club lavora all'apertura di due store in città Il responsabile marketing Verdone: «Stiamo completando gli ultimi dettagli»

Se sul campo il cammino della Salernitana va a rilento, più spedite procedono le iniziative di marketing allestite dalla società per l’anno del centenario. A breve il club del cavalluccio marino aprirà due store ufficiali in città, il primo al centro commerciale Le Cotoniere e il secondo in piazza Caduti di Brescia, nel quartiere Pastena. «Stiamo lavorando a tutte le iniziative annunciate in conferenza stampa dalla proprietà. Stiamo completando gli ultimi dettagli», ha spiegato il responsabile marketing del club Domenico Verdone a margine della presentazione dell’album realizzato da Creatiwa Studio. «Questa dell’album è un’iniziativa molto importante per la società, ringraziamo i creatori per aver realizzato in partnership con noi questo progetto. È un prodotto studiato nei minimi particolari, fatto molto bene».