Genovese indica la strada: «Uniti si esce dalle difficoltà» L'ex portiere granata: «A Salerno vissute emozioni bellissime». Augurio speciale a Pietro Strada.

«Uniti si esce da tutte le situazioni. La Salernitana è una squadra giovane che ha dimostrato di poter far bene, ci sono dei momenti di difficoltà ma tutte le squadre li vivono. L’importante è l’unità d’intenti tra tutte le componenti». Gigi Genovese, bandiera del club granata ed attuale componente del settore giovanile, indica la strada per superare il momento di difficoltà vissuto dalla formazione di Gian Piero Ventura.

L’ex portiere, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’album realizzato per il centenario, ha parlato anche delle emozioni vissute in granata. «Questa dell’album è un’iniziativa bellissima perché dà la possibilità a noi di ricordare certe cose e ai ragazzi di conoscere una storia importante e le emozioni che ha regalato. Io ne ho vissute tantissime: la promozione del 1993 ma soprattutto la stagione 1995 quando ho smesso di giocare. Quella squadra giocava un calcio bellissimo, ci giocammo la promozione A all’ultima giornata a Bergamo con lo stesso gruppo che vinse la serie C. Ma ho avuto la fortuna di vivere tutte le promozioni degli anni novanta e duemila». Genovese ha voluto rivolgere anche un augurio a Pietro Strada che oggi ha compiuto cinquant’anni. «È un mio carissimo amico, è stato mio compagno di squadra qui a Salerno. È stato, probabilmente, uno dei calciatori più talentuosi ammirati all’Arechi e che si mise in evidenza con la Reggiana di Ancelotti che poi lo portò anche a Parma. Ci siamo rivisti all’Arechi dove il figlio ha fatto gol durante le Universiadi».