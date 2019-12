Appello Ccsc: «Vicini alla Salernitana in attesa del mercato» Il Centro di Coordinamento resta critico con la società ma invita i tifosi a sostenere la squadra

Restare al fianco della squadra in attesa che la società rinforzi l’organico con il mercato di gennaio. È l’appello lanciato dal direttivo del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, presieduto da Riccardo Santoro.

In una nota il direttivo ha spiegato che «manifesta la sua ferma critica alla società per avere disatteso le legittime aspettative della tifoseria per un campionato che non la vede protagonista ed anzi in pericolo per la posizione in classifica più vicina ai play out». Allo stesso tempo «chiede alla società di allestire una squadra competitiva e che possa agganciare i play off con il mercato di riparazione di gennaio da subito e non l’ultimo giorno con acquisti mirati e subito pronti per la ripresa del campionato, non il solito contentino o addirittura indebolendo la squadra come accaduto lo scorso anno».

Il Ccsc «in attesa che vengano rispettati gli impegni presi la scorsa primavera chiede alla tifoseria di accompagnare la squadra in questo momento di transizione per le ultime quattro partite del girone di andata ed in attesa del mercato di gennaio invitando sempre all'unità della tifoseria poiché le spaccature danno forza alla società a non migliorare la attuale condizione».