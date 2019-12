Generazione Donato Vestuti: «Liberare la Salernitana» La nota del gruppo di tifosi granata: «Questa società, invisa alla città, passi la mano»

«La Generazione Donato Vestuti a tutela dell’amore per la Salernitana, nonché a difesa della salernitanità, manifesterà anche da sola e duramente affinché la Salernitana venga liberata da chi ne sta infangando la storia e ancor di più attentando alla sua esistenza». È perentoria la posizione del gruppo Generazione Donato Vestuti che, a qualche giorno di distanza dall’incontro avuto - insieme alle altre sigle della tifoseria - con Gian Piero Ventura, rende pubblico il proprio pensiero, ribadendo dissenso nei confronti della società, alla quale chiede esplicitamente di «passare la mano».

Di seguito la nota integrale del gruppo:

«La Generazione Donato Vestuti, presente al confronto dopo l’allenamento con l’allenatore sig. Gian Piero Ventura, durante il quale si è discusso del delicato momento che attraversa la squadra dopo le ultime deludenti prestazioni e delle dinamiche che hanno portato alla costruzione della rosa in relazione ai paventati obiettivi di inizio anno;

constatato di contro l'ennesimo fallimento del progetto anche a causa del mancato completamento, in sede di mercato, della rosa, prende atto delle divergenti dichiarazioni del tecnico rispetto agli annunciati programmi societari.

Appurato pertanto che le inequivocabili parole del Sig. Ventura in ordine alle richieste lui volte ad inizio anno dalla proprietà e dal management sulla disputa di "un campionato dignitoso" e non già come in pompa magna sbandierato di un torneo volto al conseguimento della massima serie;

verificato altresì come le dichiarazioni del tecnico appaiano quale fedele specchio di una peraltro non nuova situazione di classifica;

nel manifestare dissenso nei confronti di una società, che con il costante reiterarsi di comportamenti ha mortificato le speranze e la passione di una intera tifoseria, chiede espressamente alla stessa, ormai invisa a larga parte della città, di passare la mano.

La Generazione Donato Vestuti a tutela dell’amore per la Salernitana, nonché a difesa della salernitanità, manifesterà anche da sola e duramente affinché la Salernitana venga liberata da chi ne sta infangando la storia e ancor di più attentando alla sua esistenza».