Salernitana-Crotone, i convocati di Ventura: out in due Il tecnico dei granata con gli uomini contati nel reparto offensivo

La Salernitana affronterà il Crotone con gli uomini contati nel reparto offensivo. Oltre ad Alessio Cerci, ancora non al meglio della condizione dopo l'infortunio subito nelle scorse settimane, il tecnico del cavalluccio marino dovrà fare a meno anche di Niccolò Giannetti che non figura tra i convocati. Assente anche lo squalificato Fabio Maistro. Da valutare le condizioni del capitano Francesco Di Tacchio che in settimana ha avuto qualche problema fisico e potrebbe essere sostituito da Patrick Dziczek. Tra i convocati si rivede anche Moses Odjer che aveva saltato la trasferta di Cittadella.

I convocati granata per la sfida contro il Crotone:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow.