Salernitana-Crotone, le probabili formazioni Granata a caccia del riscatto dopo il ko di Cittadella

La Salernitana prova a rialzarsi e mettersi alle spalle uno dei momenti più delicati di questa stagione. La sfida di questa sera all’Arechi contro il Crotone rappresenta un bivio per il cavalluccio marino, in crisi di risultati e obbligato a fare punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Ventura deve fare i conti con diversi calciatori non al meglio della condizione: Di Tacchio e Akpa Akpro dovrebbero comunque stringere i denti e partite dal 1’ a centrocampo dove tornerà titolare Firenze con Lombardi e Kiyine esterni. In difesa spazio al terzetto composto da Karo, Migliorini e Jaroszynski a difesa della porta di Micai. In avanti, con Cerci e Giannetti ai box, spazio alla coppia Jallow-Djuric.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Jallow, Djuric. A disposizione: Vannucchi, Billong, Lopez, Pinto, Dziczek, Kalombo, Odjer, Cicerelli, Gondo. Allenatore: Ventura.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Messias, Barberis, Crociata, Mazzotta; Simy, Vido. A disposizione: Festa, Figliuzzi, Marrone, Curado, Cuomo, Bellodi, Gomelt, Itrak, Rutten, Evan’s, Mustacchio, Nalini. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Aureliano di Bologna