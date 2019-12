LIVE | Salernitana-Crotone 0-1 Segui la diretta testuale del match

La diretta testuale di Salernitana-Crotone



SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio, Cicerelli; Gondo, Djuric. A disposizione: Vannucchi, Billong, Lopez, Firenze, Jallow, Kiyine, Kalombo, Pinto. Allenatore: Ventura

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Messias, Barberis, Crociata, Mustacchio; Nalini, Simy. A disposizione: Festa, Curado, Cuomo, Spolli, Vido, Bellodi, Itrak, Gomelt, Mazzotta, Rodio, Evan's, Rutten. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

RETE: 13' pt Golemic (C)

NOTE. Ammoniti: Mustacchio (C). Angoli: 2-2

13' - GOL CROTONE - Angolo battuto da Messias, Micai buca l'uscita, Nalini tocca di testa e Golemic ancora di testa appoggia in rete a porta vuota. Calabresi avanti.

10' - Traversa della Salernitana: punizione battuta da Dziczek, Migliorini sfiora e Gondo colpisce di testa, la palla sbatte sulla parte alta della traversa e termina fuori.

8' - Ancora Salernitana perocolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: sponda aerea di Gondo, Akpa Akpro rimette palla al centro ma nessuno riesce a ribadire in rete.

5' - Striscione in Curva Sud: "È finita la pazienza per colpa della vostra strafottenza, niente alibi e giustificazioni, siete solo dei buffoni", firmato ultras Salerno.

4' - Gol annullato alla Salernitana: angolo battuto dalla sinistra, sponda di Migliorini, Gondo ribadisce in rete ma la sua posizione era irregolare.

3' - Subito pericoloso il Crotone: cross dalla sinistra di Molina, palla a Messias che sbaglia clamorosamente un rigore in movimento.

1' - Fischio d'inizio allo stadio Arechi. La Curva Sud "inizia" la sua partita con cori contro il co-patron Claudio Lotito e la proprietà.

LA GARA

Ventura rivoluziona la Salernitana: dentro Dziczek, Gondo e Cicerelli dal 1' al posto di Firenze, Jallow e Kiyine. In difesa, davanti a Micai, torna il terzetto formato da Karo, Migliorini e Jaroszynski. In avanti Djuric farà coppia con Gondo. La gara si giocherà in un Arechi deserto: meno di 2mila, per ora, i tifosi presenti sugli spalti dello stadio di via Allende.