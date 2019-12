Djuric: "Coi tifosi incontro positivo. Jallow ingenuo Il calciatore affronta più questioni e sulla partita: peccato per quelle disattenzioni

Non può certamente nasconderlo. Questa partita non era un affare semplice per la sua Salernitana. Lo ammette candidamente Djuric che chiarisce. "Ancora una volta abbiamo preso due gol su palla inattiva, evitabili sicuramente e frutto di disattenzioni. Ma non ci siamo fatti prendere dall'ansia e abbiamo meritato questa vittoria contro il Crotone. Sicuramente manca spesso più cattiveria nel finale, ma stasera siamo rimasti concentrati fino alla fine". Finalmente in gol gli attaccanti: "Fa piacere quando un ragazzo segna. Lo ha meritato Gondo che dà sempre il massimo e si allena con costanza per tutta la settimana. In passato abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, dobbiamo essere più concreti e stiamo lavorando per questo". E' polemica coi tifosi, sia dopo Cittadella che per l'esultanza di Jallow. "In aeroporto c'è stato un confronto positivo con i nostri supporters, fa sempre bene chiarirsi. Per quanto riguarda il mio compagno, non ho visto quanto accaduto, sicuramente avrà peccato di ingenuità, ma affronteremo questo discorso con tutti i miei compagni e l'allenatore".