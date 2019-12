Salernitana in gol per il reparto di Pediatria del Ruggi I calciatori hanno donato i regali raccolti dall'associazione "Ama Salerno"

Un gol che vale molto di più dei tre messi a segno ieri sera contro il Crotone. La Salernitana questa mattina ha regalato un momento di allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Una delegazione del club granata composta da Alessio Cerci, Sofian Kiyine, Cedric Gondo e Alessandro Micai, accompagnata dal team manager Salvatore Avallone e dai componenti dell’associazione “Ama Salerno”, hanno fatto visita ai bambini che sono in cura in Pediatria. I calciatori hanno fatto il giro del reparto, consegnando gadget del club e i giocattoli che sono stati raccolti dall’associazione – presieduta da Gioacchino Novelli - ieri sera dinanzi allo stadio Arechi nell’ambito dell’iniziativa “Babbo Natale ha il cuore granata”. Un gesto nobile che ha regalato un sorriso a tanti bambini, emozionati e contenti per la visita ricevuta da parte dei propri beniamini.

foto di Nicola Ianuale concesse dalla Us Salernitana 1919