Cena di Natale, la stazione marittima si colora di granata Mezzaroma e Ventura arrivano insieme. De Luca trattenuto a Napoli da impegni istituzionali

La “conchiglia” di Zaha Hadid s’è colorata di granata per ospitare la cena di Natale della Salernitana. La società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha, infatti, scelto la suggestiva location della stazione marittima per festeggiare l’arrivo delle festività natalizie e, citando l’invito realizzato per il Granata Christmas, «augurare alla nostra squadra del cuore un 2020 di grandi successi». A fare gli onori di casa è stato il co-patron Marco Mezzaroma, arrivato in via Porto intorno alle 20.30, seguito di pochi minuti dal tecnico Gian Piero Ventura. Semplice coincidenza? Chissà… Non c’era, invece, Claudio Lotito, rimasto a Roma per seguire a distanza la Lazio, impegnata nella trasferta di Cagliari.

Mezz’ora prima era iniziato il via vai d’auto con a bordo i calciatori e le loro famiglie. Tra i primi a spuntare nel parcheggio del molo Manfredi è stato Cristiano Lombardi, seguito a ruota da Valerio Mantovani e Alessandro Micai. Pawel Jaroszynski, invece, ha “scortato” il connazionale Patryk Dziczek. Il tutto sotto lo sguardo attento di diversi agenti della Polizia di Stato e della Digos. La Questura di Salerno ha predisposto un servizio d’ordinanza per la presenza di varie personalità. Tra queste era preannunciata anche la presenza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, da quanto si apprende, sarebbe rimasto a Napoli per impegni istituzionali. C’era, invece, il figlio e deputato del Partito Democratico, Piero De Luca. Via vai proseguito fino alle 21, mentre sulle note del sax è iniziato il Granata Christmas.