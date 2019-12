Fa esplodere un petardo all'esterno dell'Arechi: arrestato Nei guai un tifoso 45enne, l'episodio si è verificato al termine di Salernitana-Crotone

Un tifoso 45enne domenica sera è stato tratto in arresto nel post-gara di Salernitana-Crotone per aver fatto esplodere un grosso petardo all’esterno dello stadio Arechi. Al termine della partita, nei pressi del varco da dove abitualmente esce l’autobus che trasporta i calciatori della Salernitana, si era creato un assembramento di tifosi che contestavano la società locale e alcuni calciatori. L’uomo, in tale frangente, ha fatto esplodere il petardo che, fortunatamente, non ha provocato conseguenze a persone o cose. Gli agenti della Digos della Questura di Salerno, che si trovavano nei pressi per monitorare la contestazione dei tifosi, hanno immediatamente notato l’uomo durante le fasi dell’accensione e del lancio del petardo e lo hanno bloccato. Il 45enne è stato condotto negli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, tratto in arresto per l’esplosione pericolosa in occasione di manifestazione sportiva e condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida. Sono state avviate nei suoi confronti le procedure per l’irrogazione da parte del Questore di Salerno del Daspo.