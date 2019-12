UFFICIALE | Il vice De Patre lascia la Salernitana L'allenatore in seconda aveva lasciato Salerno già dopo la trasferta di Cittadella

Alla vigilia della gara contro il Crotone, il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva provato a chiudere il caso De Patre, ribadendo che «a fronte di un certificato medico bisogna avere il rispetto di non parlare» e che il vice di Gian Piero Ventura aveva lasciato Salerno per motivi di salute.

Oggi la separazione l'ex centrocampista e uomo di fiducia di Ventura (con il quale aveva vinto tre campionato consecutivi) è diventata ufficiale. Il club del cavalluccio marino, con una breve nota, ha comunicato le dimissioni dell'allenatore in seconda. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il Sig. Tiziano De Patre ha rassegnato le dimissioni per motivi personali dall’incarico di allenatore in seconda della Prima Squadra. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali», si legge sul sito ufficiale del club granata.