Salernitana, due gare per capire cosa fare da grande Da valutare le condizioni di Pinto, con il Pordenone ritornerà Jaroszynski

La Salernitana è tornata subito in campo per preparare la sfida di giovedì contro il Pordenone. Dopo il punto conquistato a Empoli, infatti, la formazione granata si prepara a vivere tutto d’un fiato il tour de force che la condurrà al giro di boa del campionato cadetto. Due sfide ravvicinate per misurare le ambizioni del cavalluccio marino che proverà a dare continuità ai quattro punti conquistati con Crotone ed Empoli. Al “Castellani” il tecnico Gian Piero Ventura ha potuto riscontrare il passo in avanti fatto dai suoi uomini sia dal punto di vista caratteriale che sotto il profilo del gioco. Segnali di crescita che fanno da contraltare ai soliti errori in fase difensiva, uno dei quali ha spianato la strada all’Empoli per pareggiare i conti. Disattenzioni su cui dovrà lavorare la Salernitana in vista dei prossimi due impegni ravvicinati. Da valutare le condizioni di Pinto, uscito al termine della prima frazione per infortunio. Al suo posto, in ogni caso, tornerà lo squalificato Jaroszynski che aveva saltato la trasferta in Toscana per squalifica.