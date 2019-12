Ventura squalificato, con il Pordenone (ri)tocca a Genovese La bandiera granata, dopo l'addio di De Patre, è stato nominato allenatore in seconda

Gigi Genovese torna sulla panchina della Salernitana e giovedì, complice la squalifica di Gian Piero Ventura, guiderà la formazione granata contro il Pordenone. La società, infatti, ha comunicato «di aver effettuato la variazione di incarico» della storica bandiera del cavalluccio marino, «ora allenatore in seconda della prima squadra». L’ex portiere in questa stagione aveva ricoperto l’incarico di responsabile degli allenatori del settore giovanile granata. Ora, dopo l’addio di Tiziano De Patre, dimessosi per motivi personali a inizio della scorsa settimana, Genovese tornerà a lavorare con la prima squadra. La variazione d’incarico si è resa necessaria per la squalifica di Ventura. Il tecnico del cavalluccio marino era diffidato e con l’ammonizione rimediata a Empoli è stato fermato dal giudice sportivo.