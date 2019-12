Salernitana, dubbi in mediana: Ventura pensa al turnover Di tacchio tornerà titolare, in dubbio Akpa Akpro e Dziczek

I dubbi principali in casa Salernitana riguardano il centrocampo. Dopo il pari conquistato ad Empoli, Ventura e i suoi uomini vanno a caccia di continuità che proveranno a conquistare giovedì pomeriggio contro il Pordenone. Le tre gare in otto giorni dovrebbero indurre Ventura - che sarà sostituito in panchina da Genovese - a cambiare qualche pedina in mezzo al campo. Le chiavi del centrocampo dovrebbero tornare nelle mani di Di Tacchio, ad Empoli finito in panchina per la prima volta in stagione. L'ex Avellino potrebbe essere preferito a Dziczek, con il quale potrebbe far staffetta a gara in corso. Non è da escludere, però, che il polacco possa essere impiegato anche da interno di centrocampo. Da valutare, infatti, le scelte per le mezzali: Akpa Akpro, tra i migliori al “Castellani” potrebbe rifiatare, lasciando spazio a Odjer; sul centrosinistra, invece, Firenze spera di avere una chance, anche se Maistro sembrerebbe in vantaggio rispetto all'ex Crotone. Nessun dubbio sulle corsie esterne dove ci sarà la riconferma per Lombardi e Kiyine, così come per il tandem d'attacco formato da Gondo e Djuric. Davanti a Micai tornerà titolare Jaroszynski che rientra dopo aver scontato un turno di squalifica. Karo e Migliorini completeranno il reparto, anche se quest'ultimo non è al meglio. In preallarme c'è Billong, subentrato nella ripresa ad Empoli. Dubbi che saranno fugati nella rifinitura di domani.