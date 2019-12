Salernitana, Generazione Vestuti chiama a raccolta il tifo A gennaio ci sarà un'assemblea pubblica. «La millenaria storia di Salerno merita rispetto»

«Un momento di chiarificazione e dialogo tra le varie anime del tifo, per ripartire nel segno dell'unità di intenti e di una auspicata coesione». A lanciare l’appello è il gruppo “Generazione Donato Vestuti” che, alla luce delle ultime dichiarazioni rese dal co-patron Claudio Lotito, ha rivolto un invito a tutte le anime della tifoseria granata. Per mercoledì 8 gennaio alle 20, presso la sede di via Pio XI, 80, è stata convocata un’assemblea pubblica alla quale sono invitate a partecipare tutte le componenti della tifoseria organizzata dei club e dei gruppi ultras. «Tale momento di confronto e condivisione - si legge nella nota diffusa da “Generazione Donato Vestuti” - vuol essere un'occasione per ritrovare, pur nel rispetto delle diverse idee, quell'indispensabile unità e compattezza, un tempo orgoglioso vanto e inconfondibile segno distintivo di una tifoseria, rispettata e ammirata in tutto lo Stivale. Consci che l'amore verso la maglia granata è di per sé collante formidabile tra tutte le componenti del tifo, nel rispetto ovviamente di chi non vorrà condividere l'iniziativa, si ritiene tuttavia, in questo particolare frangente, imprescindibile un momento di chiarificazione e dialogo tra le varie anime del tifo, per ripartire nel segno dell' unità di intenti e di una auspicata coesione. La millenaria storia di Salerno e la passione, senza paragoni, dei salernitani per la propria squadra meritano ed esigono rispetto!».