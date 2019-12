LIVE | Salernitana-Pordenone 1-0 Segui la diretta testuale del match dell'Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Pordenone

Le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine, Cicerelli; Djuric, Gondo. A disp: Vannucchi, Lopez, Odjer, Firenze, Jallow, Di Tacchio, Maistro, Kalombo, Heurtaux. Allenatore: Genovese (Ventura squalificato)

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Zanon, Camporese, Barison, Vogliacco; Gavazzi, Burrai, Mazzocco; Misuraca; Strizzolo, Candellone. A disp: Bindi, Stefani, Semenzato, Monachello, Pobega, Chiaretti, Almici, Bassoli, Ciurria, Zammarini. Allenatore: Tesser

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila (assistenti: Mastrodonato e Lanotte - IV uomo: Illuzzi).

RETI: 4' pt Djuric (S)

NOTE. Ammoniti: Vogliacco(P). Angoli: 4-2. Recupero: 2' pt -.

47' - Fine primo tempo all'Arechi: Salernitana avanti 1-0 sul Pordenone, i granata escono tra gli applausi del pubblico di casa.

45' - 2' di recupero

44' - L'Arechi applaude la Salernitana che sta disputando una delle sue migliori partite: Kiyine taglia il campo e serve Lombardi che scodella al centro, Djuric colpisce di testa in tuffo, palla a lato.

40' - Salernitana pericolosa dalle parti di Di Gregorio: botta dal limite di Kiyine, il portiere del Pordenone respinge male la sfera sulla quale, per un soffio, non arriva Gondo per il tap-in.

37' - Ammonito Vogliacco.

30' - Palo del Pordenone con un tiro-cross di Gavazzi attraversa tutta l'area di rigore, rimbalza davanti a Micai e si stampa sul legno alla sinistra di Micai.

23' - Risposta del Pordenone con Misuraca che dal limite dell'area prova la conclusione a rete ma la sfera si perde alta sulla traversa.

22' - Sul calcio d'angolo successivo botta dal limite di Akpa Akpro che si perde alta sulla traversa.

21' - Salernitana ancora vicinissima al raddoppio: apertura di Kiyine per Lombardi che crossa al centro, Di Grogorio anticipa Djuric in uscita, sulla ribattuta Gondo calcia a rete ma la sua conclusione viene deviata in corner.

17' - Ripartenza letale della Salernitana: Djuric avvia l'azione e lancia Kiyine che cambia campo per Akpa Akpro ma la conclusione del centrocampista è completamente errata.

15' - Risposta del Pordenone: angolo dalla destra, testa di Mazzocco che svetta più in alto di tutti e costringe Micai a deviare in corner con un super intervento.

13' - Ancora Salernitana pericolosissima: cross dalla sinistra di Cicerelli, ma né Djuric né Gondo riescono a impattare di testa.

10' - Palo di Kiyine, Salernitana vicinissima al raddoppio con una conclusione dal limite dell'ex Chievo Verona che si stampa sul legno a Di Gregorio battuto. Sul prosieguo dell'azione Djuric ha sfiorato l'incrocio dei pali con un colpo di testa su assist di di Akoa Akpro.

4' - VANTAGGIO SALERNITANA: discesa di Lombardi sulla destra, palla al centro e testa di Djuric che porta avanti la formazione granata.

0' - Fischio d'inizio all'Arechi

LA GARA

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. La Curva Sud, intanto, espone uno striscione contro la proprietà: "Meglio in D che con Lotirchio in B", accompagnato da cori ("Lotito fuori da Salerno") contro il co-patron del cavalluccio marino, presente all'Arechi.

Ventura contro il Pordenone sceglie una Salernitana a trazione offensiva: dentro Lombardi e Cicerelli sulle corsie esterne con Kiyine e Akpa Akpro schierati da mezzali. In avanti spazio al tandem Gondo-Djuric.

Squadre in campo con i nomi sulle maglie al posto dei cognomi per l'iniziativa "B come Bambini".