Cicerelli e Jaroszynski soddisfatti: "Ora serve continuità" I granata di Ventura si godono le prestazioni dell'esterno e del difensore polacco

La vittoria regala serenità all'ambiente granata e nel post gara anche Cicerelli e Jaroszynski hanno finalmente ritrovato il sorriso. “Abbiamo avuto un momento di calco -ha spiegato Cicerelli- non abbiamo mai mollato e questa vittoria così bella e importante ci fa acquisire consapevolezza nei nostri mezzi. Ora dobbiamo trovare la continuità. Abbiamo preparato questa partita dove ho giocato a sinistra e ci siamo trovati alla grande. In questo gruppo la responsabilità ce la prendiamo tutti, io tocco tanti palloni e di questo sono contento. L'esperienza a Salerno è molto positiva, il gruppo anche dal punto di vista umano è fantastico e andare al campo è un vero piacere. Ho avuto qualche problemino fisico ma ora sto bene. Il mister Ventura non era in panchina ma fino a poco prima ci ha continuato a dire quello che dovevamo fare come accade in settimana. Chi era in panchina ha fatto benissimo il proprio lavoro”.

Il difensore polacco è molto soddisfatto soprattutto per non aver preso gol. “Abbiamo fatto una bella gara costruendo tante occasioni e vinto tanti contrasti. Sono veramente felice per questo successo. Non abbiamo preso gol, ora ci serve continuità. Ventura? Mi ha dato fiducia, mi spiega sempre cosa fare e come fare. Anche Dziczek sta facendo bene giocando dal primo minuto, ha fatto degli assist sono contento per lui. Speriamo di fare bene , dobbiamo lavorare molto perché i risultati arrivano passo dopo passo e non penso per ora a dove possiamo arrivare”.