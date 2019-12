Fischi e cori contro Jallow, niente pace con i tifosi Il calciatore è stato contestato per quanto accaduto in occasione del match con il Crotone

Non sono bastate le scuse per ricucire lo strappo venutosi a creare tra la tifoseria granata e Lamin Jallow. Il calciatore gambiano, subentrato questo pomeriggio nel finale di partita, è stato bersagliato da fischi e cori ostili provenienti dalla Curva Sud. Contestazione disapprovata dalla Tribuna che ha provato a incoraggiare l’attaccante. Il 24enne è finito nel mirino della torcida per l’esultanza polemica seguita da battibecco a distanza avvenuta in occasione della gara casalinga contro il Crotone. Un gesto per il quale Jallow aveva chiesto scusa attraverso un video pubblicato dalla Salernitana attraverso i suoi canali ufficiali. Parole che, però, non sono bastate per chiudere la querelle.