Salernitana già in viaggio, rifinitura in Toscana Stamane la ripresa al Mary Rosy, poi la partenza in treno per "avvicinarsi" a La Spezia

Nemmeno il tempo di esultare per la schiacciante vittoria conquistata sul Pordenone che questa mattina la Salernitana è tornata in campo al Mary Rosy per preparare la partita di dopodomani a La Spezia, ultima del girone d’andata. Un vero e proprio tour de force caratterizzato da tre gare in otto giorni e che precederà la pausa di tre settimane in programma a gennaio. Gli uomini di Ventura sono stati divisi in due gruppi: i granata impegnati nella gara di ieri contro il Pordenone hanno svolto un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo ha effettuato un lavoro tecnico e partita. Al termine dell’allenamento i granata hanno pranzato in città prima di salire a bordo del treno che condurrà la squadra in Toscana dove il cavalluccio marino trascorrerà le ore che precederanno il match del “Picco”. Una volta arrivati a Firenze, infatti, Djuric & co. si trasferiranno a Coverciano dove trascorreranno la notte e domani alle 10.30 effettueranno la rifinitura che precederà il trasferimento in Liguria previsto per domani pomeriggio.