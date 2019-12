Spezia-Salernitana, i convocati di Ventura Il tecnico granata con gli uomini contati in difesa e attacco. In lista anche Novella

In difesa mancano Pinto e Migliorini, in avanti Giannetti e Cerci. Anche contro lo Spezia la Salernitana dovrà fare i conti con una situazione di emergenza. Il tecnico granata ha recuperato in extremis Jallow che, in ogni caso, non è al meglio della condizione. Il gambiano, tra l'altro, rappresenta l'unica alternativa in avanti, considerate le assenze dei due compagni di reparto. Rispetto alla gara con il Pordenone, dunque, Ventura non potrà cambiare nulla in difesa e attacco. Qualche novità potrebbe esserci in mediana con Di Tacchio e Maistro che sperano di avere una chance.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Spezia e Salernitana.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Novella;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow.