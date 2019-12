Spezia-Salernitana, le probabili formazioni Ventura riconferma in blocco la formazione che giovedì ha steso il Pordenone

Squadra che vince non si cambia. A tre giorni di distanza dal successo conquistato sul Pordenone, questo pomeriggio sul campo dello Spezia, Ventura - un po’ per scelta, un altro po’ per necessità - si affiderà allo stesso undici che ha steso i friulani. La regia sarà affidata nuovamente a Dziczek con Akpa Akpro e Kiyine nel ruolo di mezzali. Lombardi a destra e Cicerelli a sinistra saranno gli esterni di centrocampo che proveranno a riconfermare le ottime cose messe in mostra giovedì all’Arechi. Davanti a Micai, complice l’assenza di Migliorini, spazio a Karo, Billong e Jaroszynski. Pochi dubbi anche in avanti dove sarà riconfermata la coppia Djuric-Gondo, anche perché Jallow - unica alternativa nel reparto offensivo - non è al meglio.

Le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Caprodossi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Ragusa, Gudjohnsen, Gyasi. A disposizione: Krapikas, Barone, Vignali, Marchizza, Acampora, Mora, Delano, Buffonge, F. Ricci, Mastinu, Benedetti, Reinhart. Allenatore: Italiano

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine, Cicerelli; Djuric, Gondo. A disposizione: Vannucchi, Lopez, Novella, Odjer, Firenze, Jallow, Di Tacchio, Maistro, Kalombo, Heurtaux. Allenatore: Ventura

Arbitro: Massimi di Termoli (assistenti: Schirni e Annaloro - IV uomo: Marini)