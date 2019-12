Spezia - Salernitana 2-1, Ragusa: "Non potevo esultare" L'attaccante dei liguri, ex di turno: "Città splendida, tifosi fantastici, rispetto massimo"

Spezia - Salernitana 2-1, in diretta al microfono di 696 TV OttoChannel, il commento dell'esterno d'attacco Antonino Ragusa, autore del gol del vantaggio dei liguri: “Ci tenevamo a chiudere bene il girone di andata. Ci teniamo stretti questi 3 punti. Fare gol fa sempre piacere, ma non ho esultato perché a Salerno ho passato dei momenti bellissimi in una città splendida con una tifoseria fantastica. Da parte mia ci sarà sempre rispetto massimo. Lo Spezia? Ci stiamo risollevando dopo un periodo di difficoltà. La Salernitana? Ha un organico importate e penso che la sconfitta di oggi sia stata solo un incidente di percorso.”