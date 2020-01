Salerno in lutto: addio al prof ed ex granata Lucio Lambiase Con la Salernitana vinse lo scudetto Berretti nel 1969

È un inizio d’anno tristissimo per la Salerno sportiva, affranta e incredula per la scomparsa di Lucio Lambiase. Il docente di educazione fisica ed ex calciatore della Salernitana - con la quale aveva vinto lo storico scudetto Berretti nel 1969 - è volato in cielo all’età di 68 anni. Un pezzo di storia della Salerno sportiva che lascia un gran vuoto nei cuori di quanti lo hanno conosciuto. Domani alle 16 nella chiesa di Madonna di Fatima a Pastena si terrà il funerale.