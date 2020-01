Salernitana, via al mercato: la ricerca del giusto carattere A La Spezia, Ventura non ha nascosto l'insoddisfazione per l'approccio e l'atteggiamento

Solo mercoledì sarà ripresa della preparazione al centro sportivo "Mary Rosy" e l'ambiente granata attende novità dal mercato. Possibili volti nuovi quando ci sarà il ritorno dello staff tecnico e della squadra nel quartier generale? Non mancano le aspettative e soprattutto si profilano decisioni forti, che potrebbero essere prese dalla dirigenza, come nel caso di Alessio Cerci dopo il punto di rottura certificato dalle parole del direttore sportivo Angelo Fabiani nel post-gara di Salernitana-Pordenone.

Negli ultimi due turni ravvicinati del 2019 si è riassunto, di fatto, il concetto della prima parte di stagione vissuta dal Cavalluccio Marino, capace di prove di autentica forza, anche nelle difficoltà, contro team d'alta classifica, ma poi fragile nell'approccio in trasferta dopo le prime tre sfide stagionali in campo esterno da sole vittorie. Un solo punto nelle successive 7 uscite lontano dall'Arechi: la riprova della difficoltà nell'imporsi a distanza. Fase di riflessione sulle grandi manovre da operare e ricerca del giusto carattere, anche perché Gian Piero Ventura non ha nascosto l'insoddisfazione per l'atteggiamento proposto a La Spezia e in precedenti occasioni.

Per l'attacco, risultato spesso bloccato, spunta il profilo di Gianluca Litteri. Il classe '88 ha già vestito la maglia della Salernitana e potrebbe presentarsi nel valzer di punte che coinvolgerà tutta la Serie B. Sono tanti gli attaccanti che, per il poco spazio ottenuto nella prima fase del torneo, ambiscono al cambio di maglia e a un minutaggio da protagonista. In uscita, l'idea di Lamin Jallow alla Lazio resta lì. In difesa, occhio innanzitutto a chi può salutare la Serie A, ma siamo solo alle prime battute di mercato.