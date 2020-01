Mercato Salernitana, Firenze al passo d'addio Il calciatore negli ultimi mesi non è mai stato utilizzato da Ventura

La voglia di essere protagonista lo aveva portato nella scorsa estate ad accettare la proposta della Salernitana. Sei mesi dopo, però, le strade di Marco Firenze e del club granata sembrano già destinate a dividersi. Il calciatore, dopo un buon inizio di stagione, è finito sempre più indietro nelle gerarchie tattiche di Gian Piero Ventura. Appena nove le apparizioni con il cavalluccio marino sul petto, otto delle quali nelle prime giornate di campionato. L’inizio era stato scoppiettante: la traversa centrata su calcio piazzato contro il Pescara all’esordio, seguita dal gol-vittoria messo a segno in casa del Cosenza. Poi un problema muscolare nella trasferta di Venezia lo aveva costretto a mordere il freno. Ma dopo il recupero qualcosa è cambiato. Da allora, infatti, Firenze ha collezionato soltanto undici minuti a Cremona, rimanendo a casa nelle successive due partite (Juve Stabia e Ascoli) e in panchina nelle ultime cinque sfide del girone d’andata. Segno evidente di come il calciatore sia finito indietro nelle gerarchie del tecnico che negli ultimi mesi, nonostante le numerose sfide ravvicinate, non lo ha mai utilizzato.

Eppure Firenze era stato uno dei primi primo tasselli su cui la Salernitana aveva iniziato a costruire la stagione della rinascita, facendogli firmare un triennale. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e, con l’apertura del mercato, l’ex Crotone potrebbe salutare la città d’Arechi. Da capire se definitivamente o a titolo temporaneo. L’Ascoli, dopo averlo sondato già in estate prima dell’approdo in granata, si è rifatta sotto ma la Salernitana attende prima di capire quale direzione prenderà il suo mercato.