Anderson in campo con la Lazio, si complica la pista Salerno Inzaghi ha lanciato nella mischia il calciatore nella parte finale del match con il Brescia

L’asse di mercato con la Lazio resta, logicamente, privilegiato per la Salernitana. Ma per sbloccarlo bisognerà capire prima come evolveranno le trattative del club biancoceleste. Da Roma rimbalzano voci legate a un possibile arrivo in granata dell’attaccante Bobby Adekanye e al ritorno del fantasista André Anderson. Su quest’ultimo, però, potrebbe esserci il veto da parte di Simone Inzaghi che, dopo aver insistito per trattenere in estate il calciatore, negli ultimi tempi sta iniziando a utilizzarlo. Dopo averlo fatto esordire a inizio dicembre in serie A nel match casalingo contro l’Udinese, questo pomeriggio a Brescia il tecnico della Lazio ha lanciato nella mischia il 20enne per aumentare il peso offensivo della sua squadra e provare a vincere la partita del Rigamonti. L’italo-brasiliano ha disputato l’ultimo quarto d’ora del match, non riuscendo a incidere nonostante la vittoria allo scadere conquistata dai biancocelesti.

In chiave mercato, però, l’impiego del calciatore potrebbe rendere più difficile il suo ritorno a Salerno. Tutto, infatti, dipenderà dalle operazioni che saranno portate a termine dalla Lazio in questa sessione invernale di calciomercato. Il club granata, nel frattempo, sta lavorando anche ad altre soluzioni per rafforzare il reparto offensivo e mettere a disposizione di Ventura le pedine richieste.