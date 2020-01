Salernitana, l'asse Napoli-Empoli-Bari può sbloccare una punta MERCATO - Toscani e pugliesi stanno rinforzando l'attacco, il club granata resta alla finestra

Il triangolo di mercato tra Napoli, Empoli e Bari può sbloccare un attaccante per la Salernitana. Simone Simeri è uno dei profili seguiti dalla società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma per rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Gian Piero Ventura. Classe ’93, il calciatore napoletano è da un anno e mezzo uno dei punti di forza del nuovo Bari di Luigi De Laurentiis. Nella scorsa stagione, con 13 reti in 31 partite, ha trascinato i galletti dalla D alla C. Trend confermato anche quest’anno con 6 gol e 3 assist in 17 partite. Nonostante tutto, però, Simeri rischierebbe di trovare meno spazio nel caso in cui il Bari dovesse chiudere le trattative a cui sta lavorando da giorni. In Puglia potrebbero arrivare Nikola Ninkovic e Lorenzo Rossetti dall’Ascoli e Karim Laribi dall’Empoli. Il club toscano, dal canto suo, vuole riscattare un girone d’andata tutt’altro che esaltante ed è molto attivo sul mercato. In biancazzurro, oltre a un attaccante di spessore, potrebbero arrivare Amato Ciciretti e Gennaro Tutino, entrambi di proprietà del Napoli. Una serie di trattative che, in caso di fumata bianca, potrebbero aprire le porte alla cessione di Simeri, profilo che interessa anche alla Salernitana.