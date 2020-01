Tifoseria granata in fermento, domani sera assemblea pubblica Iniziativa organizzata dal gruppo "Generazione Donato Vestuti"

La lunga sosta del campionato di serie B non ha fatto scivolare in secondo piano il dibattito ch’è in corso tra le varie anime del tifo granata. Tutt’altro. Proprio l’interruzione del torneo cadetto sarà l’occasione per fare il punto della situazione e confrontarsi sulle vicende legate alla Salernitana. Ultras, tifosi storici e club hanno risposto presente all’invito lanciato dal club “Generazione Donato Vestuti” che ha convocato per domani alle 20 presso la sede di via Pio XI, 80 un’assemblea pubblica per aprire un momento di confronto e «perseguire una disinteressata tutela di ciò che riteniamo appartenere alla città e ai suoi tifosi». “Generazione Donato Vestuti”, infatti, considera «indispensabile e attuale un momento di incontro e di dialogo tra le componenti tutte della tifoseria» per discutere delle dinamiche che ruotano attorno alla Salernitana e ripartire all’insegna dell’unità.

Per il gruppo “Generazione Donato Vestuti” è necessario che tutte le componenti, comprese le istituzioni, «si ergano a vigile monito e sprone nei confronti di una società, a tutt'oggi non esente da colpe ed in questo determinato frangente chiamata ad importanti ed adeguate risposte agli annunciati proponimenti».