Cerci-Salernitana: le ultime sul futuro dell'attaccante Claudio Lotito e Marco Mezzaroma non hanno ancora sciolto le riserve

Alessio Cerci domani mattina sarà regolarmente alla ripresa degli allenamenti della Salernitana al Mary Rosy. La società, al momento, non ha preso ancora nessuna decisione sul calciatore che, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza in una località turistica invernale, si appresta a ricominciare la sua preparazione agli ordini di Gian Piero Ventura. L’ex attaccante di Torino e Milan è finito nel mirino di proprietà e dirigenza per aver pubblicato sui social la foto della risonanza magnetica che ne attestava l’infortunio alla gamba. Un atteggiamento che non è piaciuto alla Salernitana, intenzionata a prendere seri provvedimenti nei confronti del calciatore che rischia da una multa alla richiesta di rescissione per giusta causa. Entro domani la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma dovrà decidere il da farsi in quanto scadranno i venti giorni entro i quali il club può contestare l’infrazione al calciatore. Non a caso, dopo aver fatto slittare per ben due volte l’appuntamento, i co-patron granata domani pomeriggio dovrebbero (condizionale d’obbligo) incontrare l’avvocato del club Gian Michele Gentile per prendere una decisione.

Se la Salernitana decidesse di comminare a Cerci una sanzione non superiore al 5% di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda, la multa potrebbe essere applicata direttamente. Per sanzioni superiori al 5%, invece, la società dovrà inviare la proposta di provvedimento al collegio arbitrale che sarà chiamato a pronunciarsi sulla questione. In entrambi i casi, però, la Salernitana ha tempo fino a domani.