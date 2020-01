Salernitana, pugno di ferro: ecco la decisione su Cerci I co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno deciso di punire il calciatore

Niente sconti. La Salernitana sceglie di adottare la linea dura nei confronti di Alessio Cerci. Questa mattina i co-patron granata Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno incontrato il legale del club Gian Michele Gentile, dandogli mandato d’investire il collegio arbitrale di serie B per sanzionare il calciatore. L’ex attaccante di Torino e Milan era finito nel mirino di proprietà e dirigenza per aver pubblicato sui social la foto della risonanza magnetica che ne attestava l’infortunio alla gamba. Un gesto con il quale, secondo la Salernitana, Cerci avrebbe violato il contratto collettivo dei calciatori professionisti e il regolamento interno della società. L’eventuale sanzione non potrà essere superiore a un massimo del 25% del dodicesimo del compenso annuo lordo percepito dall’attaccante. L’iter adesso prevede la nomina dell’arbitro da parte delle due parti (società e calciatore) e la successiva nomina del presidente per la costituzione del collegio. I tempi per la decisione potrebbero essere abbastanza lunghi.