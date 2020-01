Salernitana, in centinaia all’assemblea di Generazione Vestuti In via Pio XI tanti rappresentanti di club e gruppi ultras

È iniziata alle 20 in punto l’assemblea pubblica indetta dal club Generazione Donato Vestuti per discutere di Salernitana e delle dinamiche societarie del cavalluccio marino. Più di un centinaio le persone, in rappresentanza delle varie anime del tifo e dei gruppi ultras, che hanno risposto alla chiamata dell’associazione che ha sede in via Pio XI, 80. Anche l’assessore allo Sport, Angelo Caramanno e i consiglieri comunali Roberto Celano e Giuseppe Ventura stanno partecipando alla riunione che si sta svolgendo, come richiesto dagli organizzatori, senza la presenza degli organi d’informazione. A fine incontro dovrebbe essere diramata una nota stampa per comunicare la linea emersa al termine dell’assemblea.