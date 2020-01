Il tifo granata si compatta: curva sold-out contro Lotito NEWS e VIDEO - La proposta è stata avanzata nel corso dell'assemblea pubblica di questa sera

Curva Sud sold-out contro il Cosenza per evidenziare anche “visivamente” la linea comune della tifoseria salernitana e il suo pensiero contrario nei confronti della proprietà Lotito-Mezzaroma. È una delle proposte avanzate questa sera nel corso dell’assemblea pubblica convocata dal gruppo Generazione Donato Vestuti e alla quale hanno partecipato centinaia di persone, in rappresentanza delle varie sigle del tifo organizzato e dei gruppi ultras. Diverse generazioni accomunate dalla passione per i granata si sono ritrovate questa sera in via Pio XI, 80 per confrontarsi e discutere di Salernitana.

Un modo per ricompattarsi e provare a tracciare una linea unitaria. L’idea comune è di lanciare un segnale forte a partire già dalla prossima gara casalinga con il Cosenza, sostenendo sempre e comunque la squadra ma contestando la proprietà. Nel corso dell’assemblea, infatti, è nata la proposta di provare a gremire la Curva Sud, invitando anche chi solitamente segue la partita altrove ad occupare il settore più caldo dell’Arechi. Per l’occasione si potrebbe provare ad allestire anche una scenografia che renda eloquente il messaggio della tifoseria salernitana. Proposta che, al pari delle altre discusse questa sera in assemblea, dovrà essere discussa individualmente dalle varie sigle che hanno partecipato alla riunione. Settimana prossima, poi, ci sarà una nuova assemblea per serrare le fila e delineare il da farsi.