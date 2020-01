Test all'Arechi con la Primavera: prove in vista del Pescara Ventura approfitterà dell'amichevole di domani per provare il probabile undici

Un’amichevole per salvaguardare il ritmo partita e prepararsi in vista del ritorno in campo a Pescara. A una settimana esatta dalla ripresa del campionato, la Salernitana domani alle 11 allo stadio Arechi sosterrà un test in famiglia contro la formazione Primavera (l’allenamento si svolgerà a porte chiuse). Ventura approfitterà dell’occasione per tastare la condizione del gruppo e studiare le possibili soluzioni da schierare all’Adriatico. Alla prima giornata di ritorno, infatti, il cavalluccio marino dovrà fare i conti con le assenze degli squalificati Karo, Di Tacchio e Kiyine. In difesa, con Migliorini e Jaroszynski, potrebbe toccare ad Heurtaux. Il francese sta, pian piano, ritrovando la miglior condizione e, dopo aver disputato tre partite con la Primavera, potrebbe esordire in granata. In alternativa Migliorini scalerebbe sul centro-destra e Billong guiderebbe il pacchetto arretrato. In mediana, invece, sarà ancora una volta Dziczek a dettare i tempi, mentre Kiyine sarà sostituito da Maistro con Cicerelli e Lombardi sulle due corsie esterne. Soluzioni che saranno provate già domani mattina nel test contro la Primavera. Stamane, intanto, la squadra ha continuato a lavorare sulla fase tecnico-tattica, svolgendo una serie di esercitazioni sul prato del centro sportivo Mary Rosy.