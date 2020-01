Salernitana, 4 reti in amichevole: rebus difesa per Ventura Heurtaux è stato provato con la squadra B, in dubbio il suo impiego a Pescara

Gian Piero Ventura ha approfittato del test in famiglia disputato questa mattina allo stadio Arechi per provare le possibili soluzioni da schierare domenica prossima a Pescara. Il tecnico dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Karo, Di Tacchio e Kiyine che salteranno la prima del girone di ritorno per squalifica. I dubbi principali riguardano il pacchetto arretrato: Heurtaux non è al meglio della condizione ed è stato provato con la squadra B insieme a Billong (autore di un gol) che nell’ultima partita del 2019 non aveva convinto. Non è da escludere, dunque, che all’Adriatico possano esserci sorprese per sopperire alle assenze nel pacchetto arretrato sia in termini di uomini che di modulo. Certi di una maglia sono Cicerelli e Lombardi, entrambi andati in gol nel test in famiglia di questa mattina, terminato 3-1 per la squadra A. Rete siglata anche da Jallow che contende una maglia da titolare a Gondo anche se l’ex Rieti sembra essere in vantaggio per far coppia con Djuric. In mediana ci sarà sicuramente spazio per Dziczek, Akpa Akpro e Maistro.

La preparazione della Salernitana riprenderà martedì alle 11 al centro sportivo Mary Rosy. Ventura avrà ancora un po’ di tempo a disposizione per preparare la partita di domenica e valutare come sopperire alle assenze.