Emergenza Salernitana, Kiyine e Lombardi saltano la ripresa Ventura spera di recuperare l'esterno destro in vista della trasferta di Pescara

Non conosce fine l’emergenza in casa Salernitana. L’ultimo bollettino diramato dal club granata al termine della ripresa degli allenamenti di questa mattina ha, infatti, fatto suonare un altro campanello d’allarme: Kiyine e Lombardi non hanno preso parte alla seduta di allenamento a causa di una lieve indisposizione personale. Ma se il primo, in ogni caso, non parteciperà alla trasferta dell’Adriatico perché squalificato al pari di Karo e Di Tacchio, ben più pesante potrebbe essere l’assenza dell’esterno destro, tra i migliori per rendimento nel finale dello scorso anno.

Ventura - che oggi ha compiuto 72 anni - spera di averlo al meglio per domenica, in modo da non essere costretto a rivoluzionare la sua squadra che già dovrà fare i conti con l’emergenza nel pacchetto arretrato. Proprio le assenze potrebbero anche indurre il tecnico a cambiare modulo, schierando i suoi con una linea difensiva a quattro, ma molto dipenderà dagli uomini che avrà a disposizione anche negli altri reparti.

Nel frattempo questa mattina la squadra ha continuato a lavorare sulla tattica: dopo aver aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico, la squadra ha effettuato una partitella, terminando l’allenamento con un lavoro atletico. Domani mattina è in programma una doppia seduta di allenamento - a partire dalle ore 10 - sul campo del centro sportivo Mary Rosy.