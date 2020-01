Tanti ex Salernitana protagonisti in Lazio-Cremonese di Coppa Gara indicativa in chiave mercato: Lotito di convincere Adekanye, possibile il ritorno di Anderson

C’erano tanti ex Salernitana questa sera in campo allo stadio Olimpico dove la Lazio ha superato 4-0 la Cremonese valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha approfittato della manifestazione tricolore per dare spazio a quei calciatori che hanno trovato meno spazio in campionato e, alcuni dei quali, potrebbero salutare la Capitale in questa sessione invernale di calciomercato. Dinamiche che, inevitabilmente, potrebbero interessare anche la Salernitana, destinazione privilegiata per via della multi proprietà di Claudio Lotito.

Tra i profili che il co-patron vorrebbe mandare in prestito a Salerno c’è Bobby Adekanye, schierato titolare contro i grigiorossi in tandem con Ciro Immobile. L’ex Liverpool ha disputato tutti i 90’, rendendosi protagonista di qualche buona giocata ma senza riuscire a trovare la via del gol. L’ipotesi Salerno, tuttavia, resta difficile anche perché l’entourage del calciatore ha escluso questa possibilità. Più agevole potrebbe rivelarsi la pista André Anderson, profilo che piace molto a Gian Piero Ventura ma che tiene molto in considerazione anche Inzaghi. Il tecnico della Lazio lo ha lanciato due volte in campo in campionato e questo pomeriggio gli ha concesso più di mezz’ora, nel corso della quale ha mostrato di avere numeri interessanti. Stesso minutaggio anche per Djavan Anderson che fin qui aveva giocato soltanto con la formazione Primavera, segnando nel derby contro la Roma. Esordio stagionale in prima squadra anche per Joseph Minala che, dopo essere stato impiegato in diverse occasioni dal tecnico della Primavera, Leonardo Menichini, questa sera è subentrato al posto di Immobile. L’eroe del Partenio potrebbe salutare la Lazio in questa finestra di mercato. Stessa sorte dovrebbe toccare a Tiago Casasola, in panchina contro la Cremonese e vicino al ritorno in serie B al Cosenza.

Tra gli ex Salernitana presenti questa sera all’Olimpico, oltre ai titolari Thomas Strakosha e Luiz Felipe, c’era anche Simone Palombi tra le fila della Cremonese.