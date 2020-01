Curcio è a Salerno: è il primo rinforzo del mercato invernale Il calciatore domani sosterrà il primo allenamento alla corte di Ventura

Felipe Curcio è a Salerno e da domani inizierà la sua avventura con la maglia della Salernitana. Nel pomeriggio il Brescia, suo ex club, ha ufficializzato la rescissione del contratto con l’esterno sinistro. Un passaggio necessario e che era già stato messo in conto per per legarsi al cavalluccio marino. Le parti, dopo giorni di trattative, hanno trovato l’intesa sulla base di un contratto di due anni e mezzo. Il calciatore in serata è arrivato in città ed ha fatto tappa anche al ristorante Non ti pago per la cena. Domani mattina al Mary Rosy Curcio effettuerà il primo allenamento alla corte di Gian Piero Ventura.

foto tratta dalla pagina Facebook del ristorante Non ti pago