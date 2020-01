UFFICIALE | Salernitana, Aya è il primo rinforzo per Ventura La società ha reso nota la formula del trasferimento del difensore ex Pisa

Era arrivato a Salerno giovedì mattina, iniziando ufficialmente la sua nuova avventura con la Salernitana. Questo pomeriggio il club granata ha ufficializzato l'ingaggio di Ramzi Aya. Il difensore ex Pisa arriva alla corte di Ventura a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Il classe '90 rappresenta un rinforzo importante per il pacchetto arretrato del cavalluccio marino. A Pescara, per la prima volta in stagione, il tecnico ligure ha schierato la difesa a quattro che ha dato buone risposte. In tal senso l'ingaggio di Aya potrebbe consentire all'allenatore di avere qualche soluzione in più: il calciatore nella precedente esperienza in Toscana è stato utilizzato sistematicamente da centrale in una difesa a quattro. Ma, naturalmente, il 29enne può giocare anche in una difesa a tre, qualora Ventura dovesse riproporre il 3-5-2 utilizzato per gran parte del campionato. Sabato contro il Cosenza ci sarà la prima convocazione per Aya che rappresenterà una soluzione in più per la difesa del cavalluccio marino.