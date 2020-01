Salernitana-Cosenza: il dato della prevendita, esodo rossoblu La Curva Sud si prepara a manifestare contro la proprietà

Sono 3685 i biglietti venduti in prevendita per Salernitana-Cosenza in programma domani alle 18 allo stadio Arechi. Di questi 665 sono stati venduti per il settore ospiti. Dalla Calabria, dunque, sarà esodo rossoblu. Sul fronte locale, invece, vanno considerati anche i 2647 abbonati che la scorsa estate hanno dato fiducia alla società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Alle 19.30 di questa sera, dunque, sono 6632 i tifosi già certi di un posto sugli spalti dell’impianto di via Allende. Probabile che nella giornata di domani si possa raggiungere quota 10mila. Da capire anche quanti tifosi prenderanno posto in Curva Sud dove ultras e tifosi sperano di riuscire a realizzare il “sold-out” per lanciare un messaggio alla proprietà che prima e dopo la partita sarà contestata dal settore più caldo dell’Arechi. Contestazione che è già scattata: da giorni Salerno e provincia sono tappezzate da manifesti granata con un messaggio eloquente: “Lotito, Salerno non ti vuole”.