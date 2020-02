Festa ultras al Vestuti per Celeste, la mamma degli ultras Anche il governatore De Luca ha partecipato ai festeggiamenti nel vecchio stadio

Una festa ultras per la "mamma" degli ultras della Salernitana. Questa sera il tifo granata si è ritrovato nel vecchio stadio Vestuti per festeggiare Celeste Bucciarelli, storica tifosa granata che ha compiuto 80 anni. Fumogeni, fuochi d'artificio, cori e striscioni per una donna che ha dedicato gran parte della sua vita alla Salernitana. Un momento emozionante a cui ha preso parte anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha abbracciato con affetto la “mamma degli ultras”. Anche io team manager della Salernitana, Salvatore Avallone e l'assessore allo Sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno hanno partecipato al momento di festa.

Nel pomeriggio era stata la Salernitana a celebrare Celeste, ricevendola al Mary Rosy e donandole una maglia celebrativa.