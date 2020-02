Salernitana, Verona apre il tour de force decisivo Dopo la trasferta del Bentegodi i granata giocheranno quattro partite in meno di 15 giorni

La sfida in programma lunedì sera a Verona contro il Chievo rappresenta un banco di prova importantissimo per la Salernitana. I granata ci arrivano di slancio e con la consapevolezza che un risultato positivo in Veneto aprirebbe a nuovi e interessanti scenari. Ventura, in quello che lo scorso anno è stato il suo stadio per poche settimane, spera di allungare la striscia di risultati utili consecutivi.

La trasferta di Verona, tra l'altro, farà da apripista a un tour de force che vedrà impegnata la Salernitana nelle successive due settimane quando giocherà quattro partite in meno di quindici giorni. Domenica 23 i granata ospiteranno il Livorno, sei giorni dopo il cavalluccio marino sarà di scena a Frosinone, dopo tre giorni sfida casalinga al Venezia e, infine, sabato 7 marzo trasferta sul campo del Perugia. Avversarie che all'andata avevano rallentato la marcia della Salernitana, dando inizio al periodo negativo che aveva allontanato gli uomini di Ventura dalla zona play-off. Chiaro, dunque, che il tour de force delle prossime settimane risulterà decisivo per le ambizioni dei granata che, per coltivare sogni di gloria, dovranno riuscire ad avere un andamento più costante rispetto al girone d'andata.