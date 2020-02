Salernitana, esodo al Bentegodi: il dato della prevendita Sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti fino alle 19 di domenica

La Salernitana non sarà sola lunedì sera allo stadio Bentegodi di Verona. La prevendita per il settore ospiti dell'impianto veneto prosegue, infatti, a buon ritmo. Il licenzatario ufficiale Fans Shop ha comunicato che, a stasera, sono stati staccati 362 biglietti di curva Sud ospiti. Nonostante il posticipo e il giorno lavorativo, la torcida del cavalluccio marino seguirà in massa Djuric & co. che vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo del nuovo anno. Ai sostenitori in partenza da Salerno si aggiungeranno tanti cuori granata residenti in Veneto e nelle altre città del Nord-Italia che approfitteranno della trasferta del Bentegodi per seguire da vicino la propria squadra del cuore. I biglietti potranno essere acquistati entro e non oltre le 19 di domenica, anche senza Tessera del Tifoso.