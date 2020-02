Salernitana, si teme un lungo stop per Lombardi Problema all’adduttore per l’esterno di proprietà della Lazio

È la nota più triste della trasferta del Bentegodi, ancor di più del ko subito dalla Salernitana contro il Chievo Verona. L’infortunio di Cristiano Lombardi ha lasciato tanto amaro in bocca in casa granata. L’esterno di proprietà della Lazio - che era subentrato a Cicerelli, alle prese con un dolore al ginocchio -, dopo essere uscito in barella dal campo a metà ripresa, ha lasciato in sedia a rotelle l’impianto sportivo veronese, visibilmente contrariato e scuro in volto. Segnali che fanno temere un lungo stop per il calciatore che aveva saltato già i primi due mesi di campionato per un infortunio subito alla vigilia della gara casalinga con il Pescara. Ora Ventura sarà costretto nuovamente a farne a meno, proprio in una fase del campionato in cui Lombardi stava attraversando un grande momento di forma. Domani la Salernitana effettuerà un risveglio muscolare in Veneto, poi tornerà a Salerno in treno. Mercoledì, mentre la squadra riprenderà la preparazione, Lombardi si sottoporrà agli esami che decreteranno l’entità dell’infortunio.