Salernitana-Livorno, il dato della prevendita Non decolla la vendita dei tagliandi per la sfida di domenica

Sono poco più di 2259 i biglietti venduti in prevendita per la partita di domenica tra la Salernitana e il Livorno. Appena 15 quelli venduti in Toscana per il settore ospiti. Numeri che sono lo specchio del momento attraversato dalle due squadre e che lasciano prevedere circa 7mila presenze sugli spalti dell'Arechi. Il ko di Verona ha, in parte, frenato l'entusiasmo dei tifosi granata, facendo riaffiorare vecchie perplessità. Spetterà agli uomini di Ventura il compito di riconquistare il pubblico e infondere nuova fiducia in vista del finale di stagione.