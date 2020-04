Rebus ripartenza ma la Salernitana conferma la sua linea Il club granata intenzionato a riprendere la stagione

Il rinvio al 18 maggio della ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra ha, inevitabilmente, cambiato i piani di chi spinge per la ripresa dei campionati. Tra questi vi è la Salernitana, convinta della necessità di tornare in campo quanto prima per terminare la stagione ordinaria. Una posizione che il co-patron Marco Mezzaroma, che è anche vicepresidente della Lega di B, sta portando avanti da settimane. Logico che lo slittamento di 15 giorni decretato dal Governo per la ripresa delle attività, farà slittare a catena anche la data per la possibile ripresa dei campionati. Un tema che resta ancora in bilico e sul quale si attende la pronuncia da parte delle autorità governative. La Lega di B, nel frattempo, sta valutando tutte le ipotesi percorribili, anche in base al tempo che ci sarà a disposizione. Il posticipo della ripresa degli allenamenti, infatti, riduce il tempo a disposizione per completare la stagione entro l'estate senza compromettere il prossimo campionato. È anche per questo che i club cadetti stanno valutando anche la possibilità di modificare il format, facendo disputare soltanto play-off e play-out. Sul tavolo ci sono svariate ipotesi, anche se appare difficile riuscire a trovare una soluzione che possa mettere tutti d'accordo, evitando ricorsi e polemiche. La Salernitana, dal canto suo, è convinta che la stagione vada ripresa e continuerà a portare avanti la sua linea per fare in modo che il cavalluccio marino possa tornare in campo.