Rivoluzione Salernitana, divorzio con i due medici del club Interrotto il rapporto con Andrea D'Alessandro e Italo Leo

La Salernitana riparte ma lo farà senza i suoi medici. Una notizia che era trapelata già nella serata di ieri e che oggi è stata ufficializzata. Il club granata, infatti, ha da pochi minuti reso noto di «aver interrotto il rapporto di collaborazione con il dottor Andrea D’Alessandro e il dottor Italo Leo». La società, ha ringraziato i due professionisti per l’operato svolto, augurandogli «le migliori soddisfazioni professionali». Una scelta forzata da parte del club che ha dovuto sollevare dall'incarico i due medici che, come tanti altri colleghi operanti nel mondo del calcio, avevano espresso dubbi e perplessità in merito al protocollo medico-sanitario approvato dal comitato tecnico scientifico e avallato dalla Figc. Nelle prossime ore la Salernitana dovrà provvedere a nominare un sostituto che potrebbe prender servizio già domani mattina al Mary Rosy dove inizieranno i test sierologici e i tamponi a calciatori, staff tecnico, dirigenti e dipendenti.