Salernitana, tamponi tutti negativi: ora il mini-ritiro L'incontro tra i vertici del calcio e il ministro dello Sport decisivo per sapere quando ripartire

La Salernitana attende di conoscere l'esito dell'incontro tra i rappresentanti del calcio e il ministro dello Sport per capire quando ripartirà il campionato. Ma, nel frattempo, lavora per non farsi trovare impreparata. Da lunedì i granata sono tornati al Mary Rosy, quartier generale che sta ospitando gli allenamenti individuali del cavalluccio marino. Nelle scorse ore la società ha ricevuto anche i risultati dei restanti tamponi effettuati su staff e calciatori, tutti negativi. Monitoraggio sanitario che dovrà essere nuovamente ripetuto tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, come previsto dal protocollo che regolamenta la ripresa dell'attività sportiva. Ma la Salernitana si sta organizzando anche per organizzare il lavoro da svolgere nella fase che precederà la ripresa del campionato. I granata, infatti, non appena riceveranno il via libera effettueranno un tour de force di tre settimane, caratterizzato da carichi e doppie sedute di lavoro. Una sorta di mini-ritiro estivo che la Salernitana effettuerà in sede: da lunedì i calciatori resteranno da colazione a cena nel centro sportivo di Pontecagnano Faiano e faranno ritorno a casa soltanto per dormire. Una tabella di marcia stilata dal tecnico Gian Piero Ventura in collaborazione con il preparatore atletico e il nutrizionista e che servirà a riprendere la miglior condizione atletica prima della ripartenza dei campionati. Ma prima si attende la fumata bianca...