Salernitana, 101 anni di passione e folle amore Salerno celebra il compleanno dei granata: le foto e i video della serata

Non è nulla d'organizzato. È un sentimento spontaneo che, ogni 19 giugno, riesce a mobilitare salernitani d'ogni età per celebrare il compleanno della Salernitana. Una ricorrenza che nemmeno in tempi di Covid è passata in sordina. Al calar del sole il Comune e il Castello Arechi si sono illuminati di granata, impregnandosi di quel colore che per tanti è una seconda pelle. Anche il co-patron Marco Mezzaroma non ha resistito al richiamo di questo spettacolo e, intorno alle 20, ha fatto tappa in via Roma, insieme al sindaco Enzo Napoli e all'assessore Angelo Caramanno.

Attrazione che ha richiamato nel cuore della city tanti tifosi, accorsi per vedere il cavalluccio marino proiettato sulla facciata principale di Palazzo Guerra. Intorno alle 22, poi, è toccato agli ultras percorrere in corteo il lungomare, arrivando dinanzi al Comune dove hanno acceso fumogeni e intonato cori per la Salernitana.

Ma in tanti, sia a Salerno che in provincia, hanno atteso soprattutto lo scoccar della mezzanotte per "chiudere" il primo secolo di storia del cavalluccio marino e accompagnare la Salernitana verso il suo 101esimo anno di vita che, ironia del destino, coinciderà con la ripresa della stagione dopo lo stop per la pandemia. Un nuovo capitolo d'un libro che, dopo oltre cento anni, riesce ancora ad emozionare e a far innamorare. Buon compleanno Salernitana!